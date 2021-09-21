В США считают вакцину Moderna эффективнее в предотвращении госпитализаций в сравнении с Pfizer

Согласно данным CDC, вакцина Moderna лучше защищает пациентов от госпитализации с COVID-19, чем препараты от Pfizer и J&J. Одновременно с этим специалисты выявили, что комбинация естественных и выработанных с помощью вакцин Pfizer и Moderna антител могут обеспечить большую защиту от новых штаммов коронавируса.

Вакцина Moderna от COVID-19 показывет большую эффективность в предотвращении госпитализации, чем вакцины Pfizer или Johnson & Johnson, говорится в сообщении американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает CNBC.

Данные собирались у 3,7 тыс. человек в 21 больнице в 18 американских штатах в течение пяти месяцев. В исследовании говорится, что вакцина Moderna на 93% эффективна в предотвращении госпитализации с COVID-19 среди взрослых американцев без нарушений иммунной системы. При этом вакцина Pfizer оказалась эффективна на 88%, а вакцина J&J — на 71%.

Исследования также оценили эффективность вакцин в течение 14–120 дней после вакцинации, а также по прошествии 120 дней. По этому показателю данные разных вакцин различаются более значительно, пишет CNBC.

Через 120 дней после завершения вакцинации препарат от Moderna оставался эффективным в деле предотвращения госпитализации на 92%. Через это же время вакцина Pfizer снизила эффективность до 77%. CNBC пишет, что таких расчетов для вакцины J&J не проводилось, хотя CDC отмечали, что эффективность препарата падала до 68% после 28 дней с момента вакцинации.

«Понимание различий в эффективности вакцины… может помочь сделать индивидуальный выбор и выработать рекомендации в отношении бустеров к вакцинам. Все вакцины против COVID-19, одобренные или разрешенные для применения FDA, обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19», — пишут в CDC.

Ранее, в начале сентября, издание The Telegraph сообщало, что комбинация естественных и выработанных с помощью вакцин Pfizer и Moderna антител против COVID-19 могут более эффективно сопротивляться новым штаммам коронавируса.

The Telegraph ссылается на данные исследователей из Великобритании, которые называют выработанный таким образом иммунитет «гибридным». «У таких людей потрясающая реакция на вакцину, — говорит вирусолог из Университета Рокфеллера Теодора Хатциоанну. — Я думаю, что у них лучшие данные для борьбы с вирусом».

Николай Соколов

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