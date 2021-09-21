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Центр лекобеспечения закупит лекарства для подопечных фонда «Круг добра» с муковисцидозом и СМА

Центр лекобеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Оркамби» и «Спинраза» для подопечных фонда «Круг добра», страдающих муковисцидозом и спинальной мышечной атрофией.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор) и «Спинраза» (нусинерсен). Препараты предназначены для лечения подопечных фонда «Круг добра» с заболеваниями муковисциндозом и спинальной мышечной атрофией. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие в аукционах завершается 23 сентября.

— Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 977 643,20 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 23.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 27.09.2021 в 09:44.

— Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 173 171,84 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 23.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:27.09.2021 в 10:31.

— Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 33 915 359,20 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 23.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 27.09.2021 в 09:48.

Решения об обеспечении пациентов препаратом «Спинраза» (нусинерсен) попечительский Совет фонда «Круг добра» принял 10 февраля, а препаратом «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор) — 27 мая.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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20 сентября, 2021 | Просмотров: 93