Бизнес поддержал маркировку БАД

Производители БАД и эксперты выступили в поддержку введения обязательной маркировки биологически активных добавок. Об этом они заявили в ходе сессии «Рынок БАД. Согласны ли производители и поставщики с ужесточением контроля за оборотом биодобавок в России?» на конференции «PROекции будущего» в Сочи.

В мероприятии приняли участие такие компании, как «ФармакорПродакшн», KPMG, iHerb, «Петровакс» и ЦРПТ, выступающий оператором системы «Честный знак».

«К сожалению, рынок биологически активных добавок до сих пор является неустроенным и непрозрачным, — сказал руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. — Некоторые люди принимают БАДы в большом количестве, не всегда понимая, какие последствия это несет, и не зная, что они принимают на самом деле. Является ли этот продукт проверенным или ловко мимикрирует под БАДы, а на деле может привести к непоправимым проблемам со здоровьем. В связи с этим 29 апреля вышло постановление № 673 о запуске эксперимента об идентификации биологически активных добавок к пище. На данный момент в эксперименте принимают участие 132 компании».

Генеральный директор представительства iHerb в России Илья Микин считает, что маркировка не приведет к удорожанию продукции. «Маркировка — это одна из правильных инициатив, которая помогает в первую очередь покупателю понять, что перед ним действительно качественный товар. Не думаю, что маркировка станет причиной подорожания продукции. Мы поддерживаем маркировку и считаем, что это очень правильное направление», — отметил он. iHerb стала одной из первых компаний, присоединившихся к эксперименту по маркировке БАД.

Руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики KPMG в России и СНГ Виктория Самсонова во время своего выступления заявила, что контрафакт на рынке БАД не является исключительно российской проблемой. Эксперт сослалась на исследования Европейского управления качества лекарств, согласно которым в 2017 году 80% продукции в категории БАД было квалифицировано как контрафакт. Виктория Самсонова сообщила, что во многих странах существуют союзы, которые выдают сертификаты на продукцию биологически активных добавок с целью избежать подделок и уберечь потребителей от возможных проблем со здоровьем. «Маркировка — один из способов обозначить максимально четкую границу между добросовестными производителями и серым рынком», — сказала она.

«Мы сейчас сражаемся с наследием, которое досталось БАД. Для нас как для производителей прозрачность товаропроводящей цепочки сильно способствует развитию ситуации в более позитивном русле», — прокомментировал руководитель департамента розничных продаж «Петровакс» Виктор Крылов.

Его поддержала генеральный директор компании «ФармакорПродакшн» Елена Новикова: «В результате маркировки останутся только качественные БАД. Потому что на рынке действительно много контрафакта и таких площадок, которые надо закрыть».

Эксперимент по маркировке БАД проходит в России с 1 мая 2021 по 31 августа 2022 года. В пилотном проекте участвует 132 компании, из них 48 — производители.

Материал партнера: ЦРПТ

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