Препарат AstraZeneca снизил риск развития рака молочной железы на 72%

Лекарство Enhertu, разработанное компанией AstraZeneca, показало 72%-ную эффективность против HER2-положительного рака молочной железы. Препарат значительно снизил риск прогрессирования заболевания и увеличил выживаемость пациенток.

Британско-шведская фармацевтическая AstraZeneca опубликовала «прорывные» результаты фазы III испытаний своего препарата от рака молочной железы Enhertu (trastuzumab deruxtecan). Согласно данным исследования, лекарство смогло снизить риск летального исхода или развития заболевания на 72% по сравнению с существующими методами лечения.

AstraZeneca заявила, что Enhertu в сочетании с химиотерапией продемонстрировал вдвое большую эффективность в борьбе с неизлечимым HER2-положительным метастатическим раком молочной железы, чем аналогичный препарат trastuzumab emtansine (T-DM1), который в настоящее время применяется в стандартном курсе лечения пациенток с этим заболеванием.

В заключительной фазе испытаний под названием DESTINY-Breast03 приняли участие около 500 женщин со всех уголков мира. У 75% испытуемых, которые принимали Enhertu, не отмечалось развитие опухоли по прошествии 12 месяцев терапии. Этот же показатель составил 34,1% среди тех, кто получал T-DM1. Кроме того, лекарственное средство увеличило выживаемость без прогрессирования заболевания с 7,2 до 25,1 месяцев.

Известно также, что 94,1% пациенток, которым вводили Enhertu, остались живы через 12 месяцев прохождения лечения. Среди участниц, получавших T-DM1, через 12 месяцев выжили 85,9%.

Противоопухолевый препарат AstraZeneca был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2019 году в качестве средства для лечения неоперабельного или метастатического HER-2-положительного рака молочной железы. Помимо этого, лекарство зарегистрировано по этому показанию в Канаде, ЕС, Израиле, Японии, Великобритании.

HER2 — это белок, стимулирующий рост рецептора тирозинкиназы, который экспрессируется на поверхности многих типов опухолей. Гиперэкспрессия белка HER2 может возникать в результате амплификации гена HER2 и зачастую связано с агрессивным течением заболевания. Enhert — это конъюгат моноклонального антитела, нацеленный на HER2. Препарат был разработан с использованием технологической платформы, принадлежащей компании Daiichi Sankyo. По прогнозам экспертов EvaluatePharma, в 2024 году его объем продаж достигнет 2,4 млрд долл.

Рак молочной железы остается наиболее распространенным онкологическим заболеванием и является одной из главных причин смерти от рака у женщин во всем мире. В 2020 году было диагностировано более двух миллионов случаев заболевания раком молочной железы, из которых 685 тыс. закончились летальным исходом. Примерно у каждой пятой женщины с раком молочной железы отмечается HER2-положительный тип этого заболевания. По данным американской некоммерческой организации Breastcancer.org, у каждой восьмой американки в течение ее жизни возникнет инвазивный рак молочной железы.

Владимир Заболотских

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