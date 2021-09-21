В Армении запустили производство «Спутника Лайт»

Первая партия вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» произведена в Армении. Ее выпустили на мощностях местной фармкомпании Liqvor, которая сейчас перенимает технологию производства препарата и уже направила его образцы на контроль в Центр им. Гамалеи.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с минэкономики Армении и местной фармкомпанией Liqvor сообщили о запуске в республике производства вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт».

Первая партия препарата готова, образцы трех серий лекарства отправлены в Центр им. Гамалеи для контроля качества. Сейчас РФПИ и Liqvor ведут технологический трансфер и локализацию производства на мощностях предприятия компании.

Минздрав Армении в начале сентября одобрил применение «Спутника Лайт» в республике. При этом «Спутник V» получил одобрение министерства еще в феврале. В июле в стране запустили производство российской двухдозовой вакцины.

Григорий Дубов

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