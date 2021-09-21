Евгений Нифантьев и Александр Петров станут депутатами Госдумы

Собственник компании «Неофарм» Евгений Нифантьев станет депутатом Госдумы. Также прошел депутат парламента прошлого созыва Александр Петров. Другой депутат Госдумы прошлого созыва, Федот Тумусов, проиграл с минимальным отставанием своим соперникам.

Евгений Нифантьев выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу № 203 Москвы партией «Единая Россия». После обработки всех протоколов он занял первое место с результатом 38,59% голосов. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

На втором месте на том же учатске коммунист Виталий Петров с результатом 19,43%, на третьем — Олег Казенков от партии «Справедливая Россия — За Правду», его результат — 7,43%.

В 2019 году Евгений Нифантьев баллотировался в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу Москвы № 11 (район Отрадное) как независимый кандидат. Тогда он занял второе место, проиграв коммунисту Николаю Зубрилину.

В Госдуму также прошел депутат парламента прошлого созыва Александр Петров, выдвинут «Единой Россией» по Еврейскому округу № 220. Петров набрал 53,19% голосов.

С минимальным отрывом проиграл выборы депутат Думы прошлого созыва Федот Тумусов, который шел от «Справедливой России — За Правду». На первом месте оказался коммунист Петр Аммосов с 21,61% голосов, на втором месте кандидат от «Единой России» Петр Черкашин с 20,7%, у Тумусова — 19,55%.

Елена Калиновская

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