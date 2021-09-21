Глава Минздрава Белоруссии заявил о начале четвертой волны коронавируса

В Белоруссии началась четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

По его словам, медики ранее анонсировали четвертую волну заболеваемости COVID-19.

«Согласно течению эпидпроцесса, эта волна должна была прийти. Она накладывается на нашу классическую сезонную эпидемиологическую ситуацию, которая характерна для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим не способствует. Поэтому зафиксирован рост заболеваемости», – сказал глава Минздрава страны.

Дмитрий Пиневич отметил, что в Белоруссии изо дня в день повторяются высокие цифры по заболеваемости, в том числе по показателю госпитализаций, но «какой-либо чрезвычайщины в этом нет». Как подчеркнул министр, в сложившейся ситуации «требуется всемерное напряжение сил системы здравоохранения, тех ресурсов, которые планировались и задействованы согласно планам Минздрава».

По последней информации министерства, всего с начала пандемии коронавируса в Белоруссии зарегистрировали 516 тысяч 428 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. За все время распространения заболевания в стране умерли 4004 пациента, у которых выявили COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на вопрос, с чем связан рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.

gxpnews