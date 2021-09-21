США введут с ноября требование о полной вакцинации въезжающих в страну

Власти США с ноября начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о полной вакцинации, а также наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

«При посадке в направляющийся в США самолет они должны будут показать справку о вакцинации», — заявил Зинтс.

От полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов по прибытии в США не будут требовать пройти карантин. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.

В настоящий момент американское руководство в целях предотвращения распространения коронавируса запрещает въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии. О первых таких мерах было объявлено в марте прошлого года тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

gxpnews