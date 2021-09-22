Российские туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж

В России туроператоры стали предлагать вакцинные туры в зарубежные государства для того, чтобы туристы могли получить прививку препаратами от COVID-19, одобренными ВОЗ. Наибольшим спросом пользуются туры в Сербию и Германию.

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для российских туристов, чтобы они могли привиться препаратами против коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом «Интерфаксу» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, самые популярные страны для вакцинных туров – Сербия и Германия. В турах заинтересованы россияне, которые часто путешествуют в другие страны для учебы, к родственникам или по бизнес-делам, а также те, что хочет в дальнейшем путешествовать по странам ЕС.

В Сербии туристы могут бесплатно привиться препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinopharm. Для поездки не потребуется виза, но необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанная не раньше чем за 48 часов до въезда в Сербию. Стоимость трехдневного тура без перелета варьируется от 21 тыс. руб., с перелетом – от 50 тыс. руб.

Тур в Германию выйдет значительно дороже, так как стоимость одной дозы вакцины Pfizer/BioNTech составляет 50 тыс. руб., а одна прививка Johnson & Johnson – 75 тыс. руб. Помимо перелета и проживания, туристам необходимо дополнительно оплатить услуги переводчика, так как иностранные граждане не могут самостоятельно записаться на вакцинацию и прибыть на место без предварительной записи через туроператора.

Григорий Дубов

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