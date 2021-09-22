CDC: вакцина Moderna против COVID-19 эффективнее препаратов от Pfizer/BioNTech и Janssen

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что наибольшую эффективность в предотвращении госпитализации с COVID-19 демонстрирует двухдознная вакцина от Moderna (в сравнении с таким же препаратом от Pfizer/BioNTech и однодозной вакциной от входящей в J&J компании Janssen). К таким выводам в CDC пришли, проанализировав еженедельные отчеты о заболеваемости и смертности населения страны. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что наибольшую эффективность в предотвращении госпитализации с COVID-19 демонстрирует двухдознная вакцина от Moderna (в сравнении с таким же препаратом от Pfizer/BioNTech и однодозной вакциной от входящей в J&J компании Janssen). К таким выводам в CDC пришли, проанализировав еженедельные отчеты о заболеваемости и смертности населения страны.

В CDC уточнили, что эффективность всех трех вакцин в предотвращении госпитализации детей и граждан с ослабленным иммунитетом не изучалась. Ведомством были проанализированы данные 3,7 тысячи взрослых, полностью вакцинированых одним из перечисленных препаратов.

«Среди взрослых американцев без иммунодефицитов эффективность вакцины Moderna в предотвращении госпитализации c COVID-19 в период с 11 марта по 15 августа 2021 года составила более 93%, препарата BNT162b2 – 88%, вакцины Janssen – 71%», – говорится в отчете CDC. В документе подчеркивается, что все одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) вакцины от коронавирусной инфекции обеспечивают защиту от госпитализации с таким заболеванием, и информация об эффективности препаратов предоставляется гражданам, чтобы они могли самостоятельно принять решение, вводить им бустерную дозу той или иной вакцины или нет.

Эффективность препаратов от Moderna и Pfizer/BioNTech, как отметили в CDC, может отличаться из-за более высокого содержания мРНК в вакцине Moderna, из-за разных интервалов между введением первой и второй доз (при введении BNT162b2 – три недели, Moderna – четыре недели). Причины относительно низкой эффективности препарата от J&J по сравнению с двумя другими вакцинами не анализировались. После публикации отчета CDC об эффективности вакцин в J&J заявили, что бустерная доза препарата, введенная через два месяца после первой, увеличивает эффективность препарата в предотвращении заражения средней и тяжелой формами COVID-19 с 70% до 94%.

FDA 13 августа одобрило введение третьей бустерной дозы вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом, в том числе перенесших трансплантацию органов и при иммунодефиците. Введение бустерных доз детям FDA не одобрено. Предполагалось, что с 20 сентября 2021 года вакцинация дополнительной дозой от Pfizer/BioNTech и Moderna станет доступна всем категориям граждан США. Однако 17 сентября большая часть сотрудников FDA выступила против одобрения введения бустерных доз BNT162b2 гражданам в возрасте 16 лет и старше, на следующий день они сообщили, что готовы рекомендовать бустеры гражданам в возрасте 65 лет и старше и тем, у кого риск протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме крайне высок. Окончательное решение о необходимости введения бустера вакцины от Pfizer и BioNTech, как и от Moderna и J&J, регулятор пока не озвучил.

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