ViiV Healthcare зарегистрировала в РФ комбинированный препарат для терапии ВИЧ-инфекции

Фармкомпания ViiV Healthcare 2 сентября зарегистрировала в России комбинированный препарат Джулука (долутегравир+рилпивирин), предназначенный для терапии ВИЧ-инфекции. Это первое на российском рынке комбинированное лекарственное средство, содержащее в одной таблетке два компонента, необходимых для антиретровирусной терапии. В утвержденных Минздравом РФ клинических рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции пока нет схем с таким препаратом. Фармкомпания ViiV Healthcare 2 сентября зарегистрировала в России комбинированный препарат Джулука (долутегравир+рилпивирин), предназначенный для терапии ВИЧ-инфекции. Это первое на российском рынке комбинированное лекарственное средство, содержащее в одной таблетке два компонента, необходимых для антиретровирусной терапии. В утвержденных Минздравом РФ клинических рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции пока нет схем с таким препаратом.

В отличие от стандартной трехкомпонентной схемы, Джулука не содержит нуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ), притом что, по данным клинических исследований, не теряет в эффективности. Препарат применяется в форме таблеток один раз в день.

Действующие вещества в составе Джулуки зарегистрированы в России по отдельности. Долутегравир (ТН Тивикай) – препарат ViiV Healthcare, с 2018 года он включен в перечень ЖНВЛП. Весной 2021 года ФКУ Минздрава РФ заключило контракт с дистрибьюторским подразделением GSK «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на поставку долутегравира в течение трех лет. Сумма заключенного контракта с ФКУ – 18,7 млрд рублей. Стоимость упаковки долутегравира по долгосрочному контракту обойдется бюджету в 6,1 тысячи рублей – на 14% дешевле цены закупки 2020 года и на 37% ниже предельной отпускной цены Тивикая.

Препарат с МНН рилпивирин (Эдюрант от Johnson & Johnson) зарегистрирован в РФ в 2012 году. Он не включен в ЖНВЛП. Помимо J&J, препарат с этим веществом с 2021 года зарегистрировал «Фармасинтез» (Лаконивир). По данным Коалиции по готовности к лечению, цена за упаковку Эдюранта на госзакупках в 2021 году составила 26,2 тысячи рублей. Преимущественно рилпивирин закупается в составе комбинированного препарата Эвиплера (рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин) от J&J.

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило Джулуку в 2017 году. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в 2018 году выдало разрешение на его применение для лечения пациентов, находящихся на эффективной антиретровирусной терапии более шести месяцев и у которых отсутствует лекарственная устойчивость и не было терапевтических неудач в ходе лечения ВИЧ-инфекции.

ViiV Healthcare – британская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке методов лечения ВИЧ-инфекции, созданная в 2009 году как совместное предприятие Pfizer, GlaxoSmithKline и Shionogi (с 2012 года).

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