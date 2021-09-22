«Фармимэкс» поставит в регионы препарат для детей с миодистрофией Дюшенна — Беккера

Компания «Фармимэкс» поставит в регионы препарат «Трансларна» для лечения подопечных фонда «Круг добра» с миодистрофией Дюшенна — Беккера на общую сумму более 394,1 млн рублей.
Центр лекобеспечения заключит с компанией «Фармимэкс» контракты на поставку препарата «Трансларна» (МНН аталурен) для лечения подопечных фонда «Круг добра» с миодистрофией Дюшенна — Беккера. Компания единственная подала заявки на участие в трех аукционах на общую сумму более 394,1 млн рублей. Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru.
– Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 219 542 711,85 руб.
– Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 55 756 879,20 руб.
– Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 118 870 568,85 руб.
В конце июля сообщалось, что эта компания единственной подала заявки на участие в трех аукционах на поставку аталурена. Заявки признаны соответствующими установленным правилам.
Елена Сидорова
pharmvestnik