Из-за нехватки лекарств от COVID-19 саратовский Минздрав будет выдавать их только нуждающимся

Только остро нуждающиеся амбулаторные пациенты с COVID-19 в Саратовской области получат бесплатные лекарства. Рост заболеваемости не позволяет обеспечить всех заболевших, заявил глава регионального Минздрава. В июле правительство выделило из резервного фонда 2,46 млрд руб. на закупку лекарств регионами.

В Саратовской области разрабатывают порядок адресной выдачи бесплатных лекарств для лечения коронавируса — только тем амбулаторным пациентам, которые «остро нуждаются в них». Об этом заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в Instagram. Он отметил, что на лекарственное обеспечение было выделено 44 млн руб.

«В связи с большим ростом заболеваемости необходимо лечиться в том числе и на дому, это отпуск бесплатных лекарственных средств. Лекарственные средства данного характера носили характер взаимопомощи, то есть приобретались на деньги, которые выделяются исключительно для этих целей, — заявил Костин. — Но резкий рост заболеваемости повсеместный — не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов».

Он также призвал жителей региона прививаться от коронавируса.

«Данную инфекцию нужно лечить не столько препаратами, которые мы при гриппе применяем, витаминами, все остальное, а вакцинацией. Вакцинироваться нужно обязательно — в больницах лежат невакцинированные, реанимации все заполнены исключительно невакцинированными больными», — сказал Костин.

Всего в Саратовской области зарегистрировано 85 822 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки — 284, скончались 2724 пациента с COVID-19, выздоровели 78 408.

В июле правительство выделило Министерству здравоохранения из резервного фонда 2,46 млрд руб. на закупку регионами лекарств для лечения пациентов от COVID-19. Дополнительное финансирование должно было обеспечить лекарствами свыше 789 тыс. пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях. Также на лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направлено 25 млрд руб. из средств ФОМС для стационарного лечения свыше 700 тыс. пациентов.

Елена Сидорова

pharmvestnik