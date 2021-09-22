Индия возобновит экспорт вакцин от COVID-19 в октябре

Индийский минздрав сообщил, что страна снова начнет экспортировать вакцины от коронавируса со следующего месяца. Индия произведет около 1 млрд доз различных препаратов, часть из которых будут предоставлены инициативе COVAX. Запрет на экспорт власти страны ввели в апреле этого года на фоне волны заражений COVID-19.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил о возобновлении экспорта вакцин от COVID-19 с октября. Объявление было сделано через пять месяцев после того, как индийские власти приняли решение прекратить поставки во время волны заражений коронавирусом. Об этом пишет новостное издательство New York Times.

Таким образом Индия сможет выполнить свои обязательства в рамках международной инициативы COVAX, направленной на справедливое распределение противоковидных вакцин в мире. По словам министра, страна произведет более 300 млн доз в октябре и не менее 1 млрд до конца 2021 года. Однако он не уточнил, какие вакцины страна предоставит COVAX и в каком количестве.

До введения запрета на экспорт в апреле этого года, Индия экспортировала в совокупности 66,4 млн доз. В их число были включены как вакцины, проданные страной в рамках коммерческих сделок, так и вакцины, поставленные в COVAX.

Решение Индии было принято в связи с заметным ускорением кампании иммунизации населения, стартовавшей в мае. Правительство рассчитывает завершить вакцинацию всех 944 млн взрослых граждан к декабрю текущего года.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день первую дозу получил 61% взрослых. Для вакцинации индийцев используются в основном две вакцины: CoviShield, локальное название вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая выпускается Институтом сыворотки Индии, и Covaxin, разработанный индийским производителем лекарств Bharat Biotech.

Первоначально предполагалось, что Индия станет основным поставщиком вакцин для COVAX. Остановка экспорта нанесла тяжелый удар по инициативе, которая и без того сильно отстала от графика реализации своих целей. На сегодняшний день вакцинировано менее 10% жителей развивающихся стран.

Владимир Заболотских

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