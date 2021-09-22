«Моноканал» помогает увеличить количество прямых поставок в АС

При выборе данного формата работы логистический оператор не только получает лекарственные средства и сопутствующую продукцию у производителя для аптек, но и организует хранение, комплектацию и оперативную доставку, а также выступает техническим провайдером прямых договоров между аптечными сетями и производителями, рассказали в ГК «Сантэнс».

Что выбрать для вашей аптечной сети: классический «Фулфилмент» или формат работы «Моноканал», смотрите в трехминутном видео.

Смотреть

«Моноканал» — формат работы с более привычными для аптек условиями взаимодействия. Он подходит аптечным сетям, которые пока не готовы переключиться на обслуживание по прямому логистическому договору, — пояснил руководитель департамента маркетинга и аналитики ГК «Сантэнс» Сергей Максимов. — Отличие «Моноканала» от классического продукта «Фулфилмент» в том, что «Сантэнс» технически проводит титул через себя под взаимные обязательства и условия, подписанные двумя сторонами: и производителем, и аптечной сетью. Все это позволяет спрямить цепочку «производитель — аптечная сеть», тем самым достигнув еще большей эффективности в работе».

Что выбрать для вашей аптечной сети: классический «Фулфилмент» или формат работы «Моноканал», смотрите в трехминутном видео.

Смотреть

Материал партнера: «Сантэнс»

Фото: «Сантэнс»

pharmvestnik