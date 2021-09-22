«Фармстандарт» и «Ирвин» стали крупнейшими поставщиками «Круга добра»

За первые восемь месяцев 2021 года самыми крупными поставщиками фонда «Круг добра» стали компании «Фармстандарт» и «Ирвин». Вместе они поставили 80% лекарств в денежном выражении. На третьем месте – «Фармимэкс».

Закупки зарегистрированных лекарств для фонда «Круг добра» делает федеральное казенное учреждение «Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО). По данным на 8 сентября 2021 года, общая сумма закупок для «Круга добра» с учетом еще неосуществленных поставок составила 23,84 млрд руб. Из них поставлено лекарств на сумму 16,1 млрд руб., размещено заказов на 7 млрд руб., запланировано к закупке лекарства на 701,2 млн руб.

ФЦПиЛО также опубликовал информацию об основных поставщиках фонда по состоянию на 17 августа 2021 года. Лидером по объему поставленных лекарств (с учетом запланированных поставок с точной датой) стал «Фармстандарт». Сумма контрактов компании составила 7,6 млрд руб. На втором месте – «Ирвин» с 4,8 млрд руб. Обе компании поставили для «Круга добра» препараты для лечения спинальной мышечной атрофии. Сумма контрактов двух компаний – 12,4 млрд руб. – занимает долю 80% во всех поставках по состоянию на 17 августа 2021 года.

На третьем месте «Фармимэкс» с общей стоимостью контрактов 1,8 млрд руб. Компания поставила несколько препаратов.

Основные поставщики «Круга добра» также занимают весомую долю в поставках по программе высокозатратных нозологий. Подробности читайте в материале «Добро потратили наполовину» в «ФВ» №21 от 21.09.2021.

Елена Калиновская

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