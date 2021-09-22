В августе «Валокордин» подорожал на 2,4%

В августе по сравнению с июлем цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,3%. Самый значительный рост Росстат отметил у «Валокордина», который подорожал на 2,4%.
Росстат опубликовал отчет о ценах на товары в августе. По сравнению с июлем индекс потребительских цен составил 100,17%. Рост цен на медикаменты в августе составил 0,08%.
Лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стали дороже на 0,3%, в том числе:
- «Валокордин» – на 2,4%;
- «Корвалол» – на 1,8%;
- «Гепарин натрия» – на 1,2%;
- «Сульфацетамид», метамизол натрия, «Алмагель», флуоцинолона ацетонид, комбинированные анальгетики, «Левомеколь», «Валидол» – на 0,3-0,9%.
Снизились цены на:
- «Таурин» – на 0,8%;
- «Троксерутин» – на 0,6%;
- поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,5%;
- «Бромгексин», «Йод» – на 0,4%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе подешевели:
- «Эналаприл», осельтамивир («Номидес») – на 1,0%;
- «Амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,9%;
- «Омепразол» – на 0,6%;
- умифеновир («Арбидол»), «Амлодипин», «Лоратадин», «Индапамид», «Цефтриаксон», «Винпоцетин», «Бисопролол», сеннозиды А и В, «Азитромицин», апиксабан («Эликвис»), «Супрастин» – на 0,2-0,5%.
Одновременно подорожали:
- «Смекта», ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,1%;
- колекальциферол (витамин Д3), «Ксилометазолин», «Гипотиазид», «Лоперамид», «Амброксол» – на 0,1-0,5%.
Среди медицинских товаров выросли цены:
- бинты – на 1,3%;
- корригирующие очки – на 0,5%;
- аппараты для измерения артериального давления – на 0,3%;
- шприцы одноразовые – на 0,1%.
Вместе с тем подешевели:
- термометры медицинские электронные – на 4,0%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,5%;
- вата отечественная – на 0,7%.
Елена Сидорова
pharmvestnik