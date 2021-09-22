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В августе «Валокордин» подорожал на 2,4%

В августе по сравнению с июлем цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,1%, а лекарства, не входящие в это перечень, стали дороже на 0,3%. Самый значительный рост Росстат отметил у «Валокордина», который подорожал на 2,4%.

Росстат опубликовал отчет о ценах на товары в августе. По сравнению с июлем индекс потребительских цен составил 100,17%. Рост цен на медикаменты в августе составил 0,08%.

Лекарства, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), стали дороже на 0,3%, в том числе:

  • «Валокордин» – на 2,4%;
  • «Корвалол» – на 1,8%;
  • «Гепарин натрия» – на 1,2%;
  • «Сульфацетамид», метамизол натрия, «Алмагель», флуоцинолона ацетонид, комбинированные анальгетики, «Левомеколь», «Валидол» – на 0,3-0,9%.

Снизились цены на:

  • «Таурин» – на 0,8%;
  • «Троксерутин» – на 0,6%;
  • поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,5%;
  • «Бромгексин», «Йод» – на 0,4%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, снизились на 0,1%, в том числе подешевели:

  • «Эналаприл», осельтамивир («Номидес») – на 1,0%;
  • «Амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,9%;
  • «Омепразол» – на 0,6%;
  • умифеновир («Арбидол»), «Амлодипин», «Лоратадин», «Индапамид», «Цефтриаксон», «Винпоцетин», «Бисопролол», сеннозиды А и В, «Азитромицин», апиксабан («Эликвис»), «Супрастин» – на 0,2-0,5%.

Одновременно подорожали:

  • «Смекта», ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,1%;
  • колекальциферол (витамин Д3), «Ксилометазолин», «Гипотиазид», «Лоперамид», «Амброксол» – на 0,1-0,5%.

Среди медицинских товаров выросли цены:

  • бинты – на 1,3%;
  • корригирующие очки – на 0,5%;
  • аппараты для измерения артериального давления – на 0,3%;
  • шприцы одноразовые – на 0,1%.

Вместе с тем подешевели:

  • термометры медицинские электронные – на 4,0%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,5%;
  • вата отечественная – на 0,7%.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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22 сентября, 2021 | Просмотров: 75