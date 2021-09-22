Оксана Красных стала гендиректором компании «Зелдис Фарма»

Бывший вице-президент по маркетингу и коммерции «Петровакса» Оксана Красных возглавила компанию «Зелдис Фарма». Она приступила к работе на новой должности в августе.

Оксана Красных заняла должность генерального директора компании «Зелдис Фарма», которая выпускает бренд Librederm. Об этом «ФВ» сообщила сама Красных.

В разговоре с «ФВ» она уточнила, что приступила к работе на новой должности в августе. «Я решила, что необходимо развиваться дальше. Следующая ступень — руководящая, топовая позиция в компании», — так Красных прокомментировала причину своего уход из «Петровакса».

Она занимала пост вице-президента по маркетингу и коммерции «Петровакса» с июня 2018 года. После ее ухода эта должность была упразднена, и сформированы два новых подразделения. Эту информацию «ФВ» подтвердил новый директор департамента розничных продаж компании Виктор Крылов. Позицию директора еще одного нового департамента — по продажам биотехнологических продуктов и экспорту — занял Дмитрий Пасечник.

Президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов сообщал, что такие изменения вызваны новыми планами компании, в том числе по наращиванию своего присутствия за рубежом. «Нам пришлось принять ряд кадровых решений по текущим сотрудникам, а также изменить функционал ряда позиций и расширить список существующих в отделах digital и маркетинга», — пояснял он.

Маргарита Грошева

pharmvestnik