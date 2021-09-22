Pfizer и BioNTech опубликовали данные испытаний вакцины от COVID-19 на детях от 5 до 11 лет

Компании Pfizer и BioNTech опубликовали результаты исследования, в ходе которого вакцина против COVID-19 испытывалась на детях в возрасте от 5 до 11 лет. Препарат показал хорошие результаты, вызвав устойчивый нейтрализующий ответ антител на вакцину.

Pfizer и BioNTech объявили о положительных результатах исследования II/III фазы, в ходе которого вакцина против COVID-19 испытывалась у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компании заявляют, что препарат показывает «благоприятный профиль безопасности» и «устойчивый нейтрализующий ответ антител» на вакцину. Кроме того, вакцина оказалась «безопасной» и «хорошо» переносилась пациентами.

В ходе испытания детям вводились две прививки в дозировке 10 мкг, это меньшая доза, чем 30 мкг, которую вводят пациентам от 12 лет и старше. Интервал между дозами составлял 21 день.

Ответы антител у участников, получавших дозы по 10 мкг, можно сопоставить с ответами, зафиксированными в предыдущем исследовании Pfizer/BioNTech, в котором участвовали люди в возрасте от 16 до 25 лет. Компании пишут, что доза в 10 мкг была тщательно отобрана и выверена с точки зрения безопасности, переносимости и иммуногенности для детей этого возраста.

«Вакцина COVID-19 хорошо переносилась, и побочные эффекты в целом были сопоставимы с теми, которые наблюдались у участников в возрасте от 16 до 25 лет», — заявили в компании. Представитель Pfizer также подтвердил, что в ходе испытаний не было зафиксировано случаев миокардита.

Pfizer заявила, что эти данные будут включены в заявку для разрешения на экстренное применение и компании продолжат накапливать данные, необходимые для подачи на одобрение FDA для использования вакцины пациентами в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцина от Pfizer/BioNTech в настоящее время одобрена для людей в возрасте 16 лет и старше и имеет экстренное разрешение на использование у людей в возрасте от 12 до 15 лет. Pfizer заявила, что ожидает данных по испытаниям препарата у детей в возрасте от 6 месяцев «уже в IV квартале этого года».

Николай Соколов

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