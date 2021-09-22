Главный педиатр Минздрава обвинил фармкомпании в спонсировании антипрививочного лобби

Фармбизнес заинтересован в спонсорстве антивакцинального лобби, считает главный внештатный педиатр Минздрава академик Александр Баранов. Он отметил, что такая политика позволяет повысить продажи лекарств.

Главный внештатный специалист педиатр Минздрава России, почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов связал фармбизнес с возможными спонсорами антипрививочных проектов. Об этом он заявил на онлайн-конференции «Заботливым родителям – о том, как сохранить и улучшить здоровье детей», сообщает «Медицинский вестник».

«Антивакцинальное лобби наносит колоссальный вред охране здоровья детей. На их совести сотни случаев заболеваний и летальных исходов. Наверное, надо задавать вопрос, а кому это выгодно. А выгодно это прежде всего фармбизнесу», — сказал Баранов.

Он отметил, что фармбизнес получит меньший доход, если ребенок будет здоров, «поэтому и финансируется антивакцинальное лобби, я полагаю, из их средств». По словам Баранова, родителям стоит критически относиться к аргументам противников прививок. Во время таких ситуаций, как пандемия коронавируса, возможно, оправдан отказ от принципа добровольности вакцинации, считает академик.

Баранов предложил бороться с медиками, которые подвергают сомнению пользу вакцинации. Например, в некоторых странах врачей лишают дипломов и права заниматься медицинской деятельностью, сказал он.

По словам президента Союза педиатров России, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава Лейлы Намазовой-Барановой, антипрививочное лобби получает поддержку из-за рубежа, о чем, по ее словам, свидетельствует анализ соцсетей и сайтов.

Фото: flickriver.com

Григорий Дубов

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