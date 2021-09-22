Novartis приобрела еще одну генную терапию на основе оптогенетики для лечения глаз

Novartis приобрела компанию Arctos Medical. Швейцарская фирма получила технологическую платформу для разработки генных терапий против наследственных заболеваний сетчатки глаза. В прошлом году Novartis купила компанию Vedere Bio, получив две оптогенетические генотерапии на основе AAV.
Швейцарский фармацевтический производитель Novartis объявил о приобретении компании Arctos Medical. Сумма сделки не разглашается.
Arctos являлась владельцем запатентованной технологии генной терапии на основе аденоассоциированных вирусов (AAV), которые позволяют доставлять лечебные гены в клетки. AAV представляют особый интерес в сфере генной терапии, поскольку имеют способность встраивать свой геном в геном хозяина. К тому же, этот вид вирусов вызывает слабую иммунную реакцию у человека, которая может препятствовать доставке генов к клеткам-мишеням, а в некоторых случаях вирусная генная терапия вызывает серьезные осложнения у пациентов.
С помощью такой технологической платформы разрабатываются средства для лечения наследственной дистрофии сетчатки (IRD) и других заболеваний, связанных с потерей колбочек фоторецепторов. Таким образом Novartis еще больше увеличила свой портфель генных терапий, в основе которых лежат методы оптогенетики.
Как подчеркивается в заявлении, технология Arctos не ограничивается исправлением какого-то конкретного гена и потенциально может вылечить различные формы IRD независимо от генной мутации, лежащей в основе заболевания. Светочувствительный оптоген, который разрабатывался компанией, доставляется в определенные клетки сетчатки с помощью генной терапии, превращая клетки-мишени в замещающие фоторецепторные клетки.
В прошлом году швейцарский производитель лекарств приобрел компанию Vedere Bio за 280 млн долл., получив две оптогенетические генотерапии на основе AAV, которые сейчас проходят доклинические испытания. В настоящее время Novartis продает одноразовую генную терапию Luxturna (voretigene neparvovec), предназначенную для лечения пациентов, ослепших из-за наследственного заболевания сетчатки.
Владимир Заболотских
pharmvestnik