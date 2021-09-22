Москва будет проводить свои исследования новых онкопрепаратов до включения в методологии

С 1 января 2022 года в Москве по инициативе Московского онкологического общества стартует эксперимент по «наблюдательным исследованиям», в ходе которых врачи оценят «в реальной клинической практике» эффективность новых онкопрепаратов, сообщила на Форуме онкологии и радиотерапии For life замруководителя столичного Депздрава Саида Гаджиева. На основании итогов этих исследований препараты могут быть включены или исключены из московских методологий, являющихся основой для формирования перечня закупаемых препаратов по десяти онкозаболеваниям, входящим в московскую программу.

«Когда мы их [новые препараты] регистрируем и включаем в клинические рекомендации, мы имеем только данные клинических исследований, рандомизированных на достаточно гомогенной группе пациентов, которые подходят всем критериям включения и исключения из исследования. Наша московская популяция несколько иная и имеет совсем другую коморбидность, генетический паспорт. И было принято решение о том, что с нового года мы будем проводить наблюдательные исследования по всем новым препаратам. Сегодня наше онкологическое общество уже предлагает наблюдение по 13 злокачественным новообразованиям по новым препаратам и новым схемам, которые публикуются по результатам ESMO, ASCO в мире. И мы как город Москва готовы брать на себя такие, в том числе финансовые, обязательства», – сказала Гаджиева.

Исследование по каждому препарату будет длиться около двенадцати месяцев, говорила Гаджиева 9 сентября на IV Форуме социальных инноваций регионов. Изучаться будет как эффективность, так и безопасность. «После этого будет сформирована реальная оригинальная клиническая база применения этих препаратов. На ее основании проведенный совместно с Московским онкологическим обществом анализ позволит нам либо включить, либо исключить из московских методологий и реальной широкой практики применение новых препаратов», – отмечала Гаджиева.

С 2019 года лекарственное обеспечение онкобольных в Москве регулируется постановлением №177-ПП. По шести нозологиям, преобладающим среди онкозаболеваний в регионе (рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого и меланома), выделен перечень препаратов, закупаемых за счет бюджета Москвы. Он включает 86 МНН. Эти препараты включены в московские методические рекомендации, основанные на федеральных клинических рекомендациях, но не повторяющие их.

С 2022 года число онкозаболеваний по этой московской программе расширят до десяти – будет включен рак мочевого пузыря, яичников, желудка, злокачественные опухоли головы и шеи. На шесть новообразований приходилось 80% онкологических диагнозов в Москве, на десять – будет приходиться 90%.

В перечень с 2022 года должны быть включены четыре новых препарата, указала Гаджиева. Это абемациклиб (Зенлистик от Eli Lilly) от рака молочной железы, винфлунин (Жавлор от Pierre Fabre) от уротелиального рака, винбластин (в России представлен только Винбластин-Лэнсом от «Верофарм») от рака яичка и яичников, уротелиального рака, рака молочной железы и церитиниб (Зикадия от Novartis) для лечения ALK-позитивного немелкоклеточного рака легкого. Учтена должна быть и новая лекарственная форма (таблетки) олапариба (Линпарза от AstraZeneca), применяемого при раке яичников и раке молочной железы.

Фото: tass.ru

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