МЧС России доставит в Лаос 30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

МЧС Российской Федерации доставит спецбортом в Лаос гуманитарную помощь – около 30 тысяч доз комплектов отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи направлено порядка 30 тысяч доз комплектов вакцины «Спутник Лайт». Помощь оказана в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией», – сообщает пресс-служба.

Гуманитарную помощь доставят во вторник, 21 сентября, с поручением российского правительства по обращению населения Лаоса.

В стране продолжает расти число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому 16 сентября власти Лаоса продлили ряд ограничительных мер по борьбе с COVID-19 до 30 сентября.

Сейчас в этом государстве закрыты границы. Кроме того, временно не работают рестораны, спортивно-развлекательные и образовательные учреждения, запрещено проводить массовые мероприятия.

Первые случаи заражения коронавирусом в Лаосе были зарегистрированы 24 марта 2020 года.

Как стало известно ранее, в Армении начали производить вакцину «Спутник Лайт».

gxpnews