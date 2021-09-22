ФРП направит 140 млн рублей на расширение производства кислорода в Иркутске

Фонд развития промышленности (ФРП) принял решение о софинансировании проекта по увеличению производства медицинского кислорода в Иркутской области. ООО «Арника-Пром-Сервис», которое является единственным предприятием в регионе по выпуску кислорода, получит заем в размере 140 млн рублей, что позволит увеличить объем производства с 16 до 40 тонн в сутки. Фонд развития промышленности (ФРП) принял решение о софинансировании проекта по увеличению производства медицинского кислорода в Иркутской области. ООО «Арника-Пром-Сервис», которое является единственным предприятием в регионе по выпуску кислорода, получит заем в размере 140 млн рублей, что позволит увеличить объем производства с 16 до 40 тонн в сутки.

«Министерство [экономического развития и промышленности региона] совместно с Фондом развития промышленности Иркутской области помогло предприятию оформить необходимые документы и подать заявку. В результате треть проекта софинансирует ФРП при ставке 1% годовых на первые три года и 3% на два последующих. Общая сумма займа составит почти 140 млн рублей на пять лет», – сообщили в правительстве региона.

Модернизацию производства планируют завершить в 2022 году. Выделенные средства пойдут на приобретение компанией нового оборудования – трех дополнительных воздухоразделительных установок. Сейчас предприятие начало закупку оборудования для перевозки кислорода и его хранения на территории медучреждений.

В планах производителя в ближайшее время создать единый диспетчерский центр, в котором будет происходить автоматизированный сбор информации о потребности больниц Иркутской области в жидком кислороде. По данным регионального правительства, в период пандемии коронавирусной инфекции потребность местных больниц в жидком медицинском кислороде составляла около 35 тонн в сутки.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Арника-Пром-Сервис» зарегистрировано в Иркутской области в 2003 году. Компания занимается производством промышленных газов. Бенефициаром и руководителем является Николай Артемьев. Выручка компании в 2020 году составила 403,8 млн рублей, чистая прибыль – 13,3 млн рублей. ООО «Арника-Пром-Сервис» является основным поставщиком медицинского кислорода в больницы Иркутской области. В период с 2017 по 2021 год наибольшее количество контрактов на поставку было заключено с Клиническим госпиталем ветеранов войн – 29 контрактов на сумму 72,9 млн рублей.

О необходимости поддержки проекта по расширению действующих мощностей по производству кислорода для медицинских целей со стороны ФРП говорил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2021 года.

Тогда же в ходе рабочей поездки Мишустин осмотрел строящиеся здания детской поликлиники и женской консультации на территории медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО). Игорь Кобзев также попросил премьера выделить из федерального бюджета 525 млн рублей на закупку необходимого медоборудования для учреждения. Спустя несколько дней Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

По состоянию на 20 сентября в Иркутской области зафиксировали 368 случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, количество выявленных случаев с начала пандемии составило 105 320. За сутки скончались 12 человек, всего – 4 697 человек. Иркутская область занимает девятое место среди регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19.

По состоянию на октябрь 2020 года ФРП выдал 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Самую большую сумму получили проекты по производству лекарств – 9,688 млрд рублей, объем займов на производство средств индивидуальной защиты составил 7,412 млрд рублей, на выпуск медоборудования – 5,223 млрд рублей.