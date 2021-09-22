Расходы на внедрение МКБ-11 погрузят в нацпроект «Здравоохранение»

Правительство РФ представило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На три года для национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено 687 млрд рублей. Часть из этих средств планируется направить на внедрение Международной классификации болезней одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории РФ в 2022 году. Правительство РФ представило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На три года для национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено 687 млрд рублей. Часть из этих средств планируется направить на внедрение Международной классификации болезней одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории РФ в 2022 году.

В пояснительной записке к проекту федерального закона, с которой ознакомился ТАСС, уточняется, что в 2022 году общий бюджет нацпроекта «Здравоохранение» составит 254,39 млрд рублей (на 3,3 млрд рублей больше по сравнению с показателем, утвержденным в федбюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов). На 2023 год запланировано 215,6 млрд рублей (+3,46 млрд рублей), на 2024 год – 217,76 млрд рублей.

Изменение объемов связано с пересмотром некоторых параметров финансирования входящих в нацпроект федеральных проектов. Например, для внедрения МКБ-11 (утверждена ВОЗ в 2019 году, вступит в силу в 2022-м) изменится бюджет федпроекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Конкретная сумма на эти цели пока не называется.

В федпроекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» будут увеличены бюджетные ассигнования на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы третьего уровня в Курске, в федпроекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» – перераспределены средства на возведение онкологического диспансера в Тульской области (предусмотренные на 2024 год 2,8 млрд рублей будут разделены: 1,68 млрд рублей – на 2022 год, 1,18 млрд – на 2023 год).

В Правительстве РФ 21 сентября сообщили, что проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уже одобрен на заседании и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную думу до 1 октября.

Согласно заключению комитета Госдумы по охране здоровья на проект «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год», уровень исполнения расходов федбюджета на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году составил 295,7 млрд рублей, или 96,1% от уточненной росписи. На 100% был исполнен бюджет федпроекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», однако был отмечен низкий уровень исполнения по федпроекту «Развитие детского здравоохранения» (85,9%). По данным комитета, это объясняется оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ (услуг) и поздним заключением контрактов в связи с длительными конкурсными процедурами.