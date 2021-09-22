Таиланд готовится к выпуску собственной вакцины ChulaCov19

Таиланд готовится производить собственную вакцину ChulaCov19 против коронавирусной инфекции. Планируется, что она будет выпущена в конце 2021 года-начале 2022-го. Началась третья стадия клинических испытаний препарата. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

По его словам, Таиланд может стать первой страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая начала производство собственной вакцины.

Вакцину ChulaCov19 создали на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Препарат изготовили из микроскопических частей генетического материала коронавируса без какого-либо использования инфекции. При получении организмом небольшой части этого материала накапливается спайковый белок, стимулирующий иммунную систему для борьбы с вирусом при вступлении с ним в контакт. После того, как вакцина вырабатывает необходимое количество белка в организме, она разрушается в течение нескольких дней.

При этом скоро стартуют испытания на добровольцах еще одной вакцины от COVID-19, созданной из листьев табака и успешно протестированной на животных.

«Что касается компании Baiya Phytopharm, еще одного разработчика местной вакцины, то проект входит в первую фазу клинических испытаний. Поэтому необходимы добровольцы, чтобы тестировать прививку Baiya SARS-CoV-2 Vax 1», – сказал Натапану Нопакун.

gxpnews