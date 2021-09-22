«Такеда» поддержала развитие регистра доноров костного мозга в России

Фармацевтическая компания «Такеда» приняла участие в ежегодной информационной кампании Фонда борьбы с лейкемией в поддержку развития регистра доноров костного мозга в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Акцию фонда, представляющую собой ряд просветительских мероприятий, также поддержали департамент социальной и образовательной политики Фонда «Сколково» и образовательный проект «Умная Москва». Для всех желающих организовали возможность сдачи крови и вступления в регистр доноров костного мозга.

«Миссия нашей компании – способствовать улучшению здоровья людей с использованием последних открытий науки. Благодаря достижениям медицины мы научились помогать пациентам с такими заболеваниями, которые раньше считались смертельными – лимфомами, лейкозами, миеломами, в том числе, путем трансплантации костного мозга. Сегодня этот метод вошел в рутинную практику врачей-онкологов, а его проведение не требует наркоза. Следующий шаг на пути помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями – это увеличение регистров доноров костного мозга, что даст возможность врачам быстрее находить доноров, а пациентам – победить болезнь», – сказала президент «Такеда Россия» Елена Карташева.

Каждый год в России около пяти тысяч человек нуждаются в трансплантации костного мозга. Только 5% из них получают реальную помощь, так как в российских регистрах хранятся данные не более 200 тысяч доноров. Кроме того, редко совпадают генотип донора и реципиента. Это приводит к тому, что далеко не всегда получается вовремя найти донора и помочь больному. Поэтому пополнение российских регистров доноров костного мозга является важнейшей задачей, которая стоит перед обществом и государством.

gxpnews