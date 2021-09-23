Мосгорсуд оставил Бориса Шпигеля под арестом до 20 ноября

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда Москвы о продлении Шпигелю ареста до 20 ноября. Бизнесмена обвиняют в даче многомиллионных взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста основателю «Биотэка» Борису Шпигелю до 20 ноября. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда. «Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы Шпигеля на постановления Басманного районного суда Москвы о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2021 года», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Бориса Шпигеля в ночь на 21 марта в московском аэропорту. Следствие обвиняет бизнесмена, его жену Евгению и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Последний также проходит обвиняемым по этому уголовному делу.

Следствие утверждает, что Белозерцев обеспечивал Шпигелю покровительство при распределении тендеров для региональных медучреждений на поставку и хранение препаратов и медизделий, а также при контроле их качества. Шпигель не признает свою вину и считает, что уголовное преследование связано с переделом фармацевтического рынка. В августе Басманный суд Москвы продлил арест четы Шпигелей, экс-губернатора и директора «Фармации» до 20 ноября. В сентябре член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина сообщала, что Шпигелю требуется срочная операция по замене аортального клапана.

Григорий Дубов

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