Минздрав исключил «Арбидол» из рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных. В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных», – гласит сообщение.

В частности, раздел «Патогенетическое лечение» полностью переработали, учитывая накопленный опыт лечения коронавируса. Были уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов и добавлена информация о возможных комбинациях препаратов. Уточнены также особенности назначения антикоагулянтов.

«Включены новые схемы амбулаторного лечения, которые включают препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», – проинформировало министерство.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в новой версии переработали схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания – оптимизировали этиотропную терапию в сторону применения более эффективных подходов – применение ремдесивира и иммуноглобулина человека против COVID-19. Новый раздел «Антимикотическая терапия» отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В раздел о терапии неотложных состояний добавили информацию о том, как рационально использовать кислород при респираторной поддержке пациентов. Обновили и раздел по специфической профилактике коронавируса – в него внесли информацию о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

В Минздраве добавили, что новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией уже направили в регионы.

Минздрав РФ ранее сообщил о появлении новых схем лечения коронавируса.

gxpnews