Индия отказалась от закупки вакцины Pfizer и Moderna на фоне роста внутреннего производства

Индийские власти не будут приобретать вакцины компаний Pfizer и Moderna из-за роста производства препаратов от COVID-19 внутри страны, а также относительной дороговизны западных аналогов. Кроме того, Индия отказалась обеспечивать для американских компаний правовую охрану в случае возникновения побочных эффектов от их вакцин у пациентов. Тем не менее индийское правительство планирует закупить вакцины компании J&J.

Правительство Индии не станет закупать вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, поскольку в стране резко выросло внутреннее производство более доступных и простых в хранении вакцин. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три официальных источника.

Власти Индии также отклонили запросы американских компаний об обеспечении им правовой защиты в случае возникновения побочных эффектов от использования их вакцин, которые в настоящее время производятся только на территории США и некоторых европейских стран. В целом подчеркивается, что ни один производитель препаратов не получил такой формы защиты в Индии.

«Раньше существовал дефицит, была необходимость, — отметил один из источников, ссылаясь на ситуацию в апреле, когда произошел всплеск случаев заражений и страна нуждалась в вакцинах. — Цена на них будет высокой. Почему мы должны принимать их условия?»

Обе вакцины западных производителей стоят в несколько раз дороже, чем одобренный стране препарат CoviShield, — локальное название вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая выпускается Институтом сыворотки Индии. Для сравнения, стоимость индийской вакцины составляет 700 рупий (примерно 691 руб.), сообщала газета Times of India, в то время как вакцины Pfizer и Moderna продаются другим странам по 19,5 и 21,5 евро (около 1670 и 1840 руб.) соответственно, передавало новостное агентство Deutsche Welle.

Ежемесячное внутреннее производство вакцин в Индии увеличилось в три раза с апреля этого года. По словам министра здравоохранения, в октябре будет выпущено 300 млн доз противоковидных препаратов. В этом же месяце будет возобновлен экспорт вакцин из страны, объявил министр.

Второй правительственный источник рассказал, что Pfizer и Moderna смогут свободно заключать сделки о поставках в частном порядке после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов. Однако страна однозначно не может предоставить им освобождение от правовой ответственности.

Представитель Pfizer в Индии заявил, что переговоры по-прежнему продолжаются и компания намерена организовать поставки своей вакцины в страну. Американская компания в очередной раз подтвердила, что в период пандемии вакцина от COVID-19 будет поставляться только правительствам и наднациональным организациям.

Moderna и министерство здравоохранения Индии не прокомментировали ситуацию. Известно, что вакцина Moderna уже получила разрешение на экстренное применение в Индии через своего локального партнера, фармацевтическую фирму Cipla.

Тем не менее индийское правительство планирует закупить вакцины компании Johnson & Johnson (J&J). При этом укупорка и заполнение ампул будут происходить в Индии. На днях также выяснилось, что вторая доза однокомпонентного препарата J&J увеличивает его эффективность при умеренной и тяжелой форме COVID-19 до 94%.

Владимир Заболотских

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