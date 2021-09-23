Препарат «Кстанди» от Pfizer/Astellas снижает риск смерти от рака простаты на 34%

Компании Astellas и Pfizer объявили о том, что препарат «Кстанди» показал высокую эффективность в ходе испытаний против рака простаты. Средство способно значительно улучшить общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования болезни у пациентов.

Astellas и Pfizer объявили о том, что препарат «Кстанди» (энзалутамид) в ходе испытаний показал способность улучшать общую выживаемость (OS) у мужчин с метастатическим гормоночувствительным раком простаты (mHSPC, также известный как метастатический чувствительный к кастрации рак простаты).

В рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании III фазы под названием ARCHES сравнивалась терапия «Кстанди» вместе с андрогенной депривационной терапией (АДТ) и терапия плацебо с АДТ у мужчин с таким раком. Общая выживаемость (OS) была ключевой вторичной конечной точкой. «Кстанди» в комбинации с АДТ снизил риск смерти пациентов от рака на 34% по сравнению с плацебо и АДТ. Профиль безопасности в обеих группах исследования соответствовал результатам первичного анализа.

Первичные результаты исследования ARCHES были опубликованы в Journal of Clinical Oncology в 2019 году. Это исследование достигло своей основной конечной точки — выживаемости без прогрессирования болезни (rPFS). Согласно оценке исследователей, терапия рака простаты с помощью «Ксанди» вместе с АДТ привела к снижению риска прогрессирования заболевания или смерти на 61% по сравнению с применением только АДТ у мужчин с mHSPC.

Серьезные нежелательные явления (НЯ) были схожими для пациентов, получавших «Кстанди» вместе с АДТ, и у тех, кто получал плацебо и АДТ (они были зафиксированы у 24,3% пациентов и 25,6% соответсвенно). Общие НЯ, о которых сообщали пациенты, получавшие комбинацию «Кстанди» и АДТ, включали покраснение, усталость, артралгию, гипертонию, тошноту, скелетно-мышечную боль, диарею, астению и головокружение.

«Общее улучшение выживаемости наблюдалось у пациентов, получавших энзалутамид на трех стадиях распространенного рака простаты: метастатического устойчивого к кастрации рака простаты, неметастатического устойчивого к кастрации рака простаты, а теперь и метастатического гормоночувствительного рака простаты, — заявил директор по исследованиям в Центре рака простаты и урологического рака Института рака Дюка Эндрю Армстронг. — Результаты ARCHES предоставляют ценные данные о клиническом профиле энзалутамида на ранних этапах этой болезни».

Николай Соколов

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