В филиале «Почеп» завода «Эндофарм» будут уничтожать наркотические средства

По поручению Минпромторга России в филиале «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» ввели в эксплуатацию специализированный производственный участок. Он предназначен для того, чтобы уничтожать изъятые из незаконного оборота или конфискованные наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Технология позволяет полностью уничтожить наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Благодаря системе активной фильтрации исключена возможность выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Условия хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих уничтожению, в филиале «Почеп» полностью соответствуют требованиям, которые установила Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел РФ.

По словам первого замминистра промышленности и торговли России Владимира Осьмакова, Московский эндокринный завод и его филиалы рассматриваются в качестве опорных точек в некоторых федеральных программах.

«Это и крупнейший производитель масок. МЭЗ – это наша программа импортозамещения в производстве субстанций. По программе предполагается выделить 6,5 миллиарда рублей до 2024 года, из них 1,7 миллиарда рублей – собственные средства, зарабатываемые предприятием. Это 45 субстанций, причем такие, которые в России в принципе не производятся, и по ним будет достигнута полная импортонезависимость. Это крайне важно с учетом того, что сейчас цены на лекарственные субстанции сильно скачут из-за ажиотажного спроса, и возникает угроза национальной безопасности», – подчеркнул Осьмаков.

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, за восемь месяцев 2021 года предприятие заплатило более 120 миллионов рублей налогов. На нем работает 500 человек, в ближайшие два года штат планируется увеличить до двух тысяч человек.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» («Эндофарм») подведомственно министерству промышленности и торговли РФ. Это крупнейший государственный производитель лекарственных средств, входящий в перечень системообразующих организаций фармацевтической промышленности.

В филиале «Почеп» в Брянской области организуется полный цикл промышленного производства более 45 наименований активных фармацевтических субстанций из сырья растительного и животного происхождения и получаемых методом химического синтеза. Планируемые производственные мощности составят более 25 тонн субстанций в год. Запланирован объем инвестиций в размере более 6,5 миллиарда рублей. По завершению реализации проекта будет создано около 1500 высокотехнологичных рабочих мест. ФГУП «Московский эндокринный завод» реализует в филиале «Почеп» шесть инвестиционных проектов.

Как стало известно ранее, «Эндофарм» инвестирует в организацию производства опийных лекарственных препаратов.

gxpnews