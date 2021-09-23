Иван Глушков возглавил бывший завод обонкротившейся «Росты»

Иван Глушков занял должность генерального директора ООО «Фарма Капитал», которое принадлежит Сбербанку через компании «СБК Актив» и «Нефтесервис». Согласно данным системы СПАРК, соответствующие изменения были внесены 21 сентября. Сам Глушков отказался от комментариев и посоветовал обратиться в пресс-службу Сбербанка.

Компании «Фарма Капитал» принадлежат площади фармацевтического завода «Радуга Продакшн» в индустриальном парке «Конная Лахта» в Санкт-Петербурге (земельный участок и здание), следует из данных СПАРК. Как сообщал «ФВ», ранее им владела АО «Роста». В 2016 году основатель компании Давид Паникашвили отдал в залог Сбербанку активы завода (землю, здание). В 2019 году после банкротства компании банк передал имущество на баланс компании «Фарма Капитал», которая сдала его в аренду ЗАО «Радуга Продакшн». Это следует из аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности «Фарма Капитала» за 2020 год.

«Радуга Продакшн» выпускает лекарственные препараты по контракту. В 2021 году завод в основном выпускал лекарства для ЗАО «Канонфарма продакшн», следует из сведений о вводе лекарств в граждански оборот Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Летом прошлого года Иван Глушков был назначен заместителем генерального директора ООО «Иммунотехнологии» (принадлежит Сбербанку), которое занималось продвижением вакцины от COVID-19 «Спутник V». До этого он более 15 лет работал в холдинге STADA CIS.

Сбербанк пытался продать имущество фармзавода. В январе этого года Российский аукционный дом объявлял о продаже 100% компании «Фарма Капитал». Стартовая цена лота составляла 2,6 млрд руб. Но покупателей не нашлось.

В марте сообщалось, что бывшую промышленную площадку «Росты» в «Конной Лахте» площадью около 11 тыс. кв. м будет использовать «Сбер Еаптека» под распределительный центр. Гендиректор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин уточнял, что он будет обслуживать потребности собственных и партнерских аптек сервиса в Петербурге и Ленобласти. В Сбербанке полагали, что сдача площадей в аренду позволит повысить коммерческую привлекательность площадки для последующей продажи. Однако договор аренды со «Сбер Еаптекой» так и не был подписан, сообщил источник «ФВ», близкий к банку.

«ФВ» направил запрос в Сбербанк с просьбой уточнить планы компании в отношении «Фарма Капитала».

Фото: facebook.com/ivan.glushkov.1

Маргарита Грошева

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