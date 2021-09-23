Назальная вакцина против COVID-19 от НИИ гриппа успешно прошла доклинические исследования

Доклинические исследования вакцины против COVID-19 в форме спрея, которую разрабатывают ученые НИИ гриппа, показали ее эффективность. Испытания с участием добровольцев могут начаться в конце 2021 или начале 2022 года. Вакцина создана на основе вируса гриппа.

Испытания с участием добровольцев вакцины против COVID-19 в форме спрея, которую разрабатывают ученые НИИ гриппа, могут начать в конце этого или начале следующего года. Препарат, созданный на основе вируса гриппа, является «перспективным для защиты сразу от двух возбудителей», заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

По его словам, доклинические исследования вакцины показали ее эффективность против новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания и на культуре клеток, и на животных. Вакцина показала свою эффективность и безопасность. Мы готовим документы для одобрения клинического исследования. И надеемся, что при благоприятном процессе в конце этого года или начале следующего года мы начнем клинические исследования», — рассказал Лиознов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Ранее в НИИ сообщали агентству, что ученые института разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки.

«Она отличается от других, и в этом ее плюс, она для интраназального применения. Она впрыскивается в нос, никаких инъекций. Кроме того, что она формирует общий иммунитет, она также формирует защиту на входных воротах возбудителя — мы говорим о носоглотке, ротоглотке. И в ответ на антиген, который вводим, будет формироваться Т-клеточный и гуморальный иммунитет», — пояснил директор института.

По его словам, так как препарат сделан на основе вируса гриппа, можно полагать, что вакцина будет обеспечивать защиту как от COVID-19, так и от гриппа. Однако это еще не подтверждено, пока препарат является «перспективным для защиты сразу от двух возбудителей».

Елена Сидорова

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