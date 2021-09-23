Депутата Колесникова привлекли к субсидиарной ответственности по долгам сети «Классика»

Дистрибьюторская компания «Пульс Екатеринбург» и другие кредиторы аптечной сети «Классика» добились, чтобы Арбитражный суд Челябинской области включил в число соответчиков депутата Госдумы Олега Колесникова и членов его семьи. Юристы компании требуют обеспечительных мер к их денежным счетам и имуществу.

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство дистрибьюторской компании «Пульс Екатеринбург» о привлечении к субсидиарной ответственности челябинского депутата Госдумы Олега Колесникова, его жену и дочь за долги аптечной сети «Классика», которой семья владела ранее. Осталось доказать, что Колесниковы контролировали аптечный бизнес и должны отвечать по долгам компании, достигающим 936 млн руб.

Последнее юрлицо, которым владели Колесниковы, — ООО «Аптека «Классика» — сменило учредителей в 2017 году. Новыми собственниками компании и еще 19 юрлиц «Классики», на которых числились 45 аптек в Свердловской области и 123 в Челябинской, стали физические лица, близкие к руководству сети «Имплозия».

Долги «Классики» достались двум юрлицам – ООО «Классика ЧЛ» (Челябинск) и ООО «Классика ЕК» (Екатеринбург), закупавшим у дистрибьюторов товар для аптек. Обе компании суд признал банкротами по заявлению владельца – Вячеслава Штеркеля, которого называют деловым партнером Колесникова. Взыскать с них миллиардные долги кредиторы не могут. Единственный способ вернуть деньги – привлечь к субсидиарной ответственности семью Колесниковых, считают юристы ГК INTELLECT, представляющей интересы компании «Пульс Екатеринбург».

По словам руководителя практики «Банкротство» ГК INTELLECT Ольги Ждановой, с доводами истца суд согласился неохотно. Поскольку заявления о привлечении Колесникова к субсидиарной ответственности подали еще до выборов в Госдуму, судья посчитал претензии кредитора инструментом политического давления, говорит Жданова. Однако 20 сентября арбитражный суд вынес решение в пользу истца.

Днем раньше Колесникова снова избрали депутатом Госдумы от «Единой России».

Фото: duma.gov.ru

Михаил Старков

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