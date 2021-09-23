Amgen выиграла в суде права на препарат «Отесла» в споре с дженериковыми компаниями

Amgen выиграла патентный спор с производителями дженериков Sandoz и Zydus Pharmaceuticals по поводу препарата от псориаза «Отесла», который принес компании 2,2 млрд долл. в прошлом году. Теперь компания может не бояться конкуренции со стороны дженериков до 2028 года.

Компания Amgen выиграла судебное дело по патентному спору с производителями дженериков Sandoz и Zydus Pharmaceuticals, пишет FiercePharma. Дело касалось патентов на препарат от псориаза «Отесла», права на который компания получила несколько лет назад за 13,4 млрд долл.

Перед судом Sandoz признала, что ее дженериковая версия препарата «Отесла» нарушила ряд патентов, срок действия которых истекает между 2023 и 2034 годами. Zydus же признала, что ее дженерик нарушает некоторые из этих же патентов, но не касается ключевого, срок действия которого истекает в 2023 году.

Поэтому суд в основном сосредоточился на вопросе, нарушает ли дженерик Zydus патент, действующий до 2023 года. Рассмотрев все аргументы сторон, Окружной суд США округа Нью-Джерси вынес все патентные решения в пользу Amgen, за исключением одного, касающегося методов лечения псориаза в соответствии с определенным графиком дозирования.

После приобретения патента на препарат «Отесла» Amgen смогла значительно увеличить его продажи. Благодаря тому, что средство вводится перорально, во время пандемии оно оказалось предпочтительнее препаратов конкурентов, которые вводятся инъекционным путем.

Прошлым летом во время телефонной конференции исполнительный вице-президент Amgen по глобальным коммерческим операциям Мердо Гордон заявил, что в течение первых нескольких месяцев пандемии количество пациентов, которые начали принимать это средство, больше, чем тех, кто начал лечение конкурентными препаратами. Это произошло несмотря на то, что COVID-19 привел к сокращению числа новых пациентов, лечащихся от этой болезни.

В целом за 2020 год препарат принес компании 2,2 млрд долл. В первой половине 2021 года доходы снизились на 5% — отчасти из-за снижения цен, но препарат «продолжал удерживать лидирующую позицию в борьбе с псориазом», заявляют в компании.

Николай Соколов

pharmvestnik