«Фармимэкс» поставит препараты для детей с гипофосфатазией

Компания «Фармимэкс» поставит в регионы препарат «Стрензик», который применяется для заместительной ферментной терапии у подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией. Компания единственная подала заявки на участие в трех аукционах на общую сумму более 358 млн рублей.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заключит с АО «Фармацевтический экспорт, импорт» контракты на поставку препарата «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии у подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией. Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 80 167 546,80 руб.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 16 627 343,04 руб.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 261 286 819,20 руб.

Члены экспертного совета «Круга добра» включили гипофосфатазию в перечень заболеваний, с которыми работает фонд, в начале апреля. Они также предложили включить препараты асфотаза альфа и элосульфаза альфа в перечень лекарств, которые закупаются для подопечных фонда.

Елена Сидорова

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