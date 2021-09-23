«Фармимэкс» поставит препараты для детей с гипофосфатазией

Компания «Фармимэкс» поставит в регионы препарат «Стрензик», который применяется для заместительной ферментной терапии у подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией. Компания единственная подала заявки на участие в трех аукционах на общую сумму более 358 млн рублей.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заключит с АО «Фармацевтический экспорт, импорт» контракты на поставку препарата «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии у подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией. Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru.
– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 80 167 546,80 руб.
– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 16 627 343,04 руб.
– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 261 286 819,20 руб.
Члены экспертного совета «Круга добра» включили гипофосфатазию в перечень заболеваний, с которыми работает фонд, в начале апреля. Они также предложили включить препараты асфотаза альфа и элосульфаза альфа в перечень лекарств, которые закупаются для подопечных фонда.
Елена Сидорова
pharmvestnik