Преференции помогли Федерации футбола инвалидов выйти на рынок поставок медоборудования

Закон дает преимущество организациям инвалидов и их «дочкам» при проведении закупок, которое позволяет им заключать контракты по цене на 15% выше предложенной во время торгов. Таким преимуществом решила воспользоваться Федерация футбола инвалидов для поставки медоборудования. Дочерние компании организации заключили уже больше 120 госконтрактов.

В 2021 году дочерние компании Федерации футбола инвалидов (ФФИ) заключили более 120 контрактов на поставку медицинских изделий и медоборудования. Согласно данным СПАРК за 22 сентября, общая сумма контрактов составила больше 430 млн руб.

Все эти контракты были заключены с учетом преференций для инвалидов, закрепленных в ст.29 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они позволяют организациям инвалидов и их дочерним компаниям заключать контракт с ценой на 15% выше предложенной ими во время торгов (но не выше начальной максимальной цены контракта).

Такое преимущество действует при закупке определенного перечня товаров, утвержденного правительством, в том числе медизделий — код 32.50.50. Но закон не запрещает организациям инвалидов поставлять продукцию стороннего производства, что и позволило ФФИ заняться поставкой такой продукции.

Маргарита Грошева

pharmvestnik