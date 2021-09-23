Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по COVID-19

Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. В 12-й версии умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара. Это произошло из-за изменения критериев госпитализации пациентов с коронавирусом. При этом в двух схемах лечения COVID-19 у амбулаторных пациентов препарат остался. Также умифеновир остался в схемах медикаментозной профилактики COVID-19.

Переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19).

Введены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).

Раздел «Патогенетическое лечение» полностью переработан с учетом накопленного опыта лечения COVID-19 — уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

Добавлен новый раздел — «Антимикотическая терапия», отражающий особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен и раздел по специфической профилактике COVID-19 — в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

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