Замена фискальных накопителей может привести к очередям на кассах аптек

Новый формат фискальных документов обернулся для аптек неожиданными проблемами. Теперь проверка маркированных товаров будет происходить не только в момент их приемки в торговой точке, но и при продаже. Особенно чувствительными они станут для предпринимателей в глубинке, где интернет нестабилен, а помощи программистов придется ждать дольше.

С 6 августа вступили в силу поправки в Закон № 54-ФЗ от 23.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов», которые вводят новый формат фискальных накопителей — ФН-М. Продавцы маркированных товаров дополнительно обязаны сменить формат документов на 1.2, который содержит новые документы для работы с «Честным знаком».

Новый формат накопителей добавляет проверку товара через «Честный знак» при его продаже. Это оборачивается для аптек новыми проблемами, рассказал «ФВ» директор компании по автоматизации работы аптек «АвардПО» (разработчик программного обеспечения в Приморском крае) Тимофей Веснов.

На «пробивание» первого препарата в чеке тратится пять секунд, на каждый последующий товар — еще секунда. Столько времени должно уходить у программного обеспечения, говорит Веснов. Фактически каждую позицию система проверяет минимум две-три секунды. Если аптека расположена в глубинке, где нет стабильного интернет-соединения, процедура может существенно затянуться. Первыми сложности работы с новыми кассовыми накопителями испытают мелкие сети и одиночные аптеки.

«Крупные игроки рынка отодвинули решение этого вопроса на год. По закону старые фискальные накопители могут использоваться до истечения срока службы. Поэтому сети купили и установили их накануне 6 августа», — объясняет Веснов. Это позволит им не иметь дело с новой системой еще год.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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