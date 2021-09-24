Действие постановления правительства об обращении лекарств в условиях ЧС продлят до 2023 года

Постановление Правительства РФ № 441 от 03.04.2020 будет действовать до 01.01.2023 года. Это позволит продлить действия регистрационных удостоверений и завершить пострегистрационные клинические исследования вакцин, предназначенных для профилактики коронавирусной инфекции. Соответствующий законопроект 23 сентября опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Принятие проекта постановления позволит продлить действия РУ и завершить пострегистрационные клинические исследования вакцин, предназначенных для профилактики коронавирусной инфекции (среди детей и лиц старше 60 лет), зарегистрированных в соответствии с постановлением правительства, говорится в пояснительной записке.

При этом регулятор сможет осуществлять контроль за применением лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с временным порядком, путем введения ограничений по их применению, уведомления о каждом факте их применения, обязанности посерийного выборочного контроля качества.

Принятие проекта постановления также потребует внести изменения в приказы о госрегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты для медицинского применения в части продления срока их действия.

Обсудить проект можно до 13 октября.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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