Бактериофаги вошли в клинические рекомендации по лечению острого синусита

НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) объявляет о том, что лечебные препараты бактериофагов вошли в разработанные Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов и одобренные научно-практическим советом Минздрава России клинические рекомендации по лечению острого синусита.

В актуальной редакции документа, которая будет действовать до 2023 года, применение бактериофагов рекомендовано для кормящих и беременных женщин, детей с первых дней жизни, а также для пациентов с хронической соматической патологией. Кроме этого, препараты одобрены в комплексной терапии острого синусита при наличии антибиотикоустойчивости выявленных культур бактерий или индивидуальной непереносимости антибиотиков.

Сегодня именно риносинусит является одним из наиболее частых поводов обращения пациентов к оториноларингологу в амбулаторной практике и в стационарах. Обычно заболевание наблюдается на фоне острой респираторной вирусной инфекции, и поэтому для него характерны те же сезонные колебания, что и для ОРВИ.

В среднем взрослые переносят от одного до трех эпизодов ОРВИ в год, при этом только у 12% таких пациентов ставят диагноз «острый риносинусит». В отсутствие официальных статистических данных, по очень приблизительным расчетам, заболевание переносят до 10 млн россиян.

Синусит – пятая по распространенности причина назначения антибиотиков среди всех заболеваний человека, несмотря на то, что целесообразность использования антибиотикотерапии при таком диагнозе ставится под вопрос.

Возникновение патогенных бактерий, устойчивых к большинству доступным в настоящее время антибактериальным препаратам, является из одной наиболее серьезных угроз для здоровья человечества. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за антибиотикорезистентности в мире умирают около 700 тысяч человек.

В 2020 году препараты бактериофагов были также включены в качестве альтернативной терапии хронического риносинусита в Европейские рекомендации по лечению риносинуситов и назальных полипов – European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS). В редакции документа от 2020 года препараты рассматриваются в качестве альтернативы антибиотикам в борьбе с бактериями рода Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и другими бактериями, в том числе – с множественной лекарственной устойчивостью, вызывающими инфекции в носу и околоносовых пазухах. В документе также отмечается возможная эффективность бактериофагов в борьбе с биопленками.

Лечебные бактериофаги – это вирусы, которые специфически заражают и лизируют бактерии, они способны уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии. В настоящее время в России их производит одна компания – НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех). В ее производственном портфеле, в частности, насчитывается 14 наименований препаратов.

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