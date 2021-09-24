Novavax подала документы на экстренное одобрение своей вакцины от COVID-19 в ВОЗ

Одобрение экстренного применения вакцины ВОЗ является необходимым условием для начала экспорта препарата в другие страны по программе глобального доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции (COVAX). Novavax заявила, что намерена поставлять свою вакцину от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода, поскольку в США и западных странах большая часть населения уже вакцинирована. Совместно с Serum Institute компания планирует поставить более 1,1 млрд доз NVX-CoV2373 по программе COVAX.
NVX-CoV2373 – вакцина от COVID-19 на основе белковых субъединиц, содержащая спайковый белок SARS-CoV-2, полученный при помощи комбинации рекомбинантных наночастиц Novavax и запатентованного раствора Matrix-M на основе сапонина. Cогласно результатам III фазы КИ, общая эффективность вакцины составила 90,4%, против циркулирующих в США штаммов коронавируса – 93%, от тяжелого и умеренного протекания заболевания – 100%.
В начале сентября Novavax сообщила о начале клинических исследований комбинации вакцин против коронавирусной инфекции (NVX-CoV2373) и гриппа (NanoFlu).
В июне 2021 года ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавирусной инфекции от китайской фармкомпании Sinovac. С того времени организация больше не одобряла вакцины. Ранее для экстренного применения ВОЗ рекомендовала препараты от Pfizer и BioNTech, AstraZeneca (Vaxzveria, ранее называвшаяся AZD-1222, и Covishield), Janssen (входит в Johnson & Johnson), Moderna и Sinopharm. Все они задействованы в программе COVAX.
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