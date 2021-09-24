Novavax подала документы на экстренное одобрение своей вакцины от COVID-19 в ВОЗ

Компания Novavax и ее партнер в разработке вакцины NVX-CoV2373 от новой коронавирусной инфекции Serum Institute of India 23 сентября направили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы, необходимые для одобрения экстренного применения препарата. По результатам III фазы КИ общая эффективность вакцины составила 90,4%, против циркулирующих в США штаммов коронавируса – 93%, а от тяжелого и умеренного протекания COVID-19 – 100%. Компания Novavax и ее партнер в разработке вакцины NVX-CoV2373 от новой коронавирусной инфекции Serum Institute of India 23 сентября направили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы, необходимые для одобрения экстренного применения препарата. По результатам III фазы КИ общая эффективность вакцины составила 90,4%, против циркулирующих в США штаммов коронавируса – 93%, а от тяжелого и умеренного протекания COVID-19 – 100%.

Одобрение экстренного применения вакцины ВОЗ является необходимым условием для начала экспорта препарата в другие страны по программе глобального доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции (COVAX). Novavax заявила, что намерена поставлять свою вакцину от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода, поскольку в США и западных странах большая часть населения уже вакцинирована. Совместно с Serum Institute компания планирует поставить более 1,1 млрд доз NVX-CoV2373 по программе COVAX.

NVX-CoV2373 – вакцина от COVID-19 на основе белковых субъединиц, содержащая спайковый белок SARS-CoV-2, полученный при помощи комбинации рекомбинантных наночастиц Novavax и запатентованного раствора Matrix-M на основе сапонина. Cогласно результатам III фазы КИ, общая эффективность вакцины составила 90,4%, против циркулирующих в США штаммов коронавируса – 93%, от тяжелого и умеренного протекания заболевания – 100%.

В начале сентября Novavax сообщила о начале клинических исследований комбинации вакцин против коронавирусной инфекции (NVX-CoV2373) и гриппа (NanoFlu).

В июне 2021 года ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавирусной инфекции от китайской фармкомпании Sinovac. С того времени организация больше не одобряла вакцины. Ранее для экстренного применения ВОЗ рекомендовала препараты от Pfizer и BioNTech, AstraZeneca (Vaxzveria, ранее называвшаяся AZD-1222, и Covishield), Janssen (входит в Johnson & Johnson), Moderna и Sinopharm. Все они задействованы в программе COVAX.