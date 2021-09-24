На базе фармзавода «Синтез» создадут индустриальный парк

На создание индустриального парка на базе фармацевтического завода «Синтез» планируется направить от 250 до 500 миллионов рублей. Его проектирование должно завершиться до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В феврале этого года глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров выступил с предложением о строительстве индустриального парка на базе фармацевтического завода «Синтез» в Кургане. Это одно из ведущих фармпредприятий России, оно является частью холдинга «Биннофарм Групп».

По словам Шумкова, направленная на создание индустриального парка сумма может вырасти. «Общая площадь этого парка, потенциальная, более 80 га. На предприятии производят более 30% отечественных антибиотиков, собственная субстанция – шикарные возможности. Но надо иметь уже современные возможности для развития и строительства новых фармацевтических предприятий на этой площади», – отметил глава региона.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», которая объединяет профильные активы АФК «Система», ранее раскрыла финансовые результаты ОАО «Синтез» по РСБУ за первые шесть месяцев 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выручка предприятия выросла на 22%, превысив 7,8 миллиарда рублей.

gxpnews