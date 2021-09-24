STADA сообщила о выводе на российский рынок препарата для лечения диабета

Компания STADA выведет на рынок РФ препарат для комплексного лечения сахарного диабета 2 типа, в составе которого комбинация двух действующих веществ – пиоглитазона и алоглиптина. Аналогов этому лекарственному средству на российском фармацевтическом рынке нет, сообщили в пресс-службе компании.

«Первичная цель терапии сахарного диабета 2 типа – помощь пациентам в достижении адекватного гликемического контроля, то есть целевой концентрации глюкозы крови. К другим не менее важным целям относятся улучшение качества жизни, минимизация риска долгосрочных осложнений диабета. Еще одна цель лечения сахарного диабета 2 типа – снижение нагрузки на экономику. Таким образом, эффективная терапия этого заболевания – сложная задача», – сказал заместитель директора Института диабета, заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» и вице-президент «Российской диабетической ассоциации» Гагик Галстян.

Новая комбинация решает две основные задачи, стоящие перед эндокринологами, которые работают с пациентами с сахарным диабетом 2 типа. Во-первых, и алоглиптин, и пиоглитазон обеспечивают значимое и устойчивое снижение уровня сахара в крови. Во-вторых, пиоглитазон улучшает чувствительность тканей к инсулину, то есть воздействует на первопричину сахарного диабета – инсулинорезистентность.

Комбинация веществ пиоглитазона и алоглиптина позволяет одновременно воздействовать на основные патогенетические механизмы развития и прогрессирования сахарного диабета 2 типа, а значит эффективно и долгосрочно контролировать уровень сахара в крови. Эти действующие вещества способны улучшить, сохранить функции β-клеток поджелудочной железы и увеличить секрецию инсулина.

«Комбинированная терапия пиоглитазоном и алоглиптином влияет на замедление развития атеросклероза, снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти в связи с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (АССЗ). Это крайне важно для пациентов с сахарным диабетом 2 типа, так как у этой категории пациентов риск развития сердечно-сосудистых катастроф значимо выше и является главной причиной смерти. Этот благоприятный эффект терапии связан с улучшением сосудистой функции и улучшением липидного и углеводного обмена», – подчеркнул заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии МСУ им. Евдокимова, руководитель научного отдела эндокринных и метаболических нарушений МКНЦ им. Логинова Ашот Мкртумян.

Кроме того, лечение пиоглитазоном и алоглиптином оказывает благотворное воздействие на маркеры воспаления и улучшение функции печеночной ткани, что чрезвычайно важно при наличии сопутствующей неалкогольной жировой болезни печени. Это патологическое состояние, связанное с накоплением липидов и нарушением метаболизма в клетках печени. Оно распространено при инсулинорезистентности, ожирении и сахарном диабете 2 типа.

Препарат отпускается по рецепту лечащего врача и появится в аптеках в феврале-марте 2022 года.

gxpnews