В России промаркировано более 7 млрд упаковок лекарственных средств

На заседании Госкомиссии, состоявшемся 22 сентября, обсудили результаты внедрения системы цифровой маркировки лекарственных препаратов.

По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, на сегодня в системе зарегистрировано почти 90 тысяч участников и промаркировано более семи миллиардов упаковок. Особо востребованы данные обо всех этапах движения вакцин от коронавирусной инфекции. Благодаря им получается контролировать сроки годности каждой партии, видеть остатки как в регионах, так и в каждом медицинском учреждении. Таким образом у органов здравоохранения появляется возможность управлять поставками, чтобы обеспечивать вакцинацию населения.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), 99,8% документов в информационной системе маркировки и движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) обрабатываются до десяти минут, среднее время обработки документов в системе составляет восемь секунд. При этом до 1 февраля 2022 года сохранена возможность использования упрощенной схемы приемки лекарств по схеме №702. По упрощенной схеме маркировки лекарств обрабатывается всего 18% документов. На середину мая 2021 года около 60% всех операций на рынке выполнялись по упрощенной схеме, по состоянию на 1 августа произошло снижение этого показателя до 20%. То есть участники переходят к штатным процессам работы в системе и готовятся работать в системе маркировки после того, как окончится упрощенный режим.

За счет маркировки можно узнать о реальных объемах производства фармацевтической промышленности. В системе работает 438 производителей, в обороте находится более четырех миллиардов упаковок лекарств. Из них 70% произведены в Российской Федерации, а 30% являются импортными. В денежном эквиваленте объем рынка оценивается в два триллиона рублей.

gxpnews