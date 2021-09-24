Эксперты обсудили инструменты исследования данных реальной клинической практики

II ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «RWD/RWE — Инструменты исследования реальной клинической практики сегодня и завтра» состоялась 16 сентября.

Ее организаторами выступили Ассоциация специалистов в области оценки технологии здравоохранения, Ассоциация клинических фармакологов, Санкт-Петербургское подразделение международного общества фармакоэкономических исследований и научного анализа — ISPOR.

Модератором конференции выступил заведующий кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. ак. И.П. Павлова Алексей Колбин. Участников конференции приветствовали главный клинический фармаколог России Владимир Петров, заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев и заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

В этом году благодаря онлайн- и офлайн-форматам конференция объединила ведущих российских и мировых специалистов в области RWD/RWE.

Мероприятие состоялось с участием представителей органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса, практического здравоохранения, пациентских организаций и мн. др.

Участники конференции обсудили инструменты исследования реальной клинической практики, растущее значение RWE в современной медицине, законодательство, а также глобальные перспективы в мире и России. Особое внимание в рамках конференции было обращено на технологические изменения в период пандемии COVID-19.

В рамках конференции президент общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» Юрий Жулев рассказал о реализации принципов пациенториентированности​ в здравоохранении.

Со стороны консалтинга выступил генеральный директор компании AstonHealth Антон Артёмов. Он представил коллегам преимущества внедрения коммерческих решений в области сбора и анализа данных, а также рассказал о RWD как неотъемлемой части современного цифрового здравоохранения.

Несколько отзывов от участников конференции:

«Затронуты важные и интересные темы, великолепные доклады, высокопрофессиональные докладчики» — исполнительные директора РООИ «Здоровье человека» Елена Тимченко и Любовь Эйгель.

«Важные темы с точки зрения фармацевтических компаний, правовые вопросы, техническая реализация потребностей в проведении RWE. Хочется больше практических лекций с примерами реализации RWE» — руководитель группы региональных медицинских советников Онкологический департамент Eisai Сергей Борченко.

«Очень полезно оказалось объяснение, как работает datalake, как эти данные преображаются в RWE. Интересные кейсы, как использование RWD/RWE вело к изменениям подходов терапии в онкологии, эндокринологии, кардиологии» — медицинский директор STADA Дмитрий Волосов.

Запись трансляции конференции

По результатам конференции готовится резолюция, которая станет дорожной картой развития RWD/RWE в России и в ЕАЭС.

Подробнее о конференции и ее участниках читайте здесь

В сентябре 2022 года планируется III международная конференция, посвященная современным аспектам RWD/RWE.

Материал партнера: Aston Health

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