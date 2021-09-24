Центр Чумакова приостанавливал выпуск сырья для вакцины «КовиВак»

Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, указано в реестре Росздравнадзора. Всего, согласно данным реестра, с момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, пояснил «Коммерсанту» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Центр Чумакова отказывается передавать технологию производства сторонним компаниям, пояснил изданию другой собеседник, имя которого не называется. «При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет два месяца»,— уточнил он.

В ответ на публикацию гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов через пресс-службу Минобрнауки заявил, что модернизация производства уже закончилась. «Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2—2,5 раза», — отметил он. По словам Ишмухаметова, в гражданский оборот выпущено 1,5 млн доз вакцины, до конца года планируется ввести еще 2,5 млн доз.

В конце августа «ФВ» писал, что центр Чумакова в несколько раз увеличит выпуск вакцины «КовиВак» благодаря техническому переоснащению и масштабированию производства. Президент РАН Александр Сергеев говорил тогда, что техническую модернизацию центр делает за свои деньги.

В июле стало известно, что производители «КовиВака» намерены увеличить производство препарата опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по контракту, который предусматривает выпуск 2 млн комплектов доз к 15 декабря. Для этого на площадке предприятия «Нанолек» в Кирове до конца года будет выпущено порядка 3 млн доз вакцины. Как сообщалось в марте, всего до конца 2021 года «Нанолек» намерен выпустить 5 млн доз вакцины.

«КовиВак» пользуется повышенным спросом. «ФВ» писал о дефиците вакцины в Москве и Санкт-Петербурге.

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, в марте начался выпуск этой вакцины.

Елена Сидорова

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