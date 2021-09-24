AstraZeneca заключила сделку по разработке препаратов на основе самоамплифицирующейся РНК

AstraZeneca заключила партнерство с компанией VaxEquity, которая разрабатывает вакцину против COVID-19 на основе технологии самоамплифицирующейся РНК. Компании будут совместно разрабатывать препараты против различных заболеваний на этой платформе.

AstraZeneca заключила сделку с компанией VaxEquity, разрабатывающей экспериментальную вакцину против COVID-19 на основе технологии самоамплифицирующейся РНК (saRNA), пишет Reuters. Компании будут совместно разрабатывать препараты против других заболеваний на этой платформе.

По условиям сделки VaxEquity, основанная вакцинологом Робином Шаттоком из Имперского колледжа Лондона, может получить до 195 млн долл. по достижении определенных этапов производства и регистрации препаратов. Также она получит дополнительные гонорары за одобренные лекарства и инвестиции в акционерный капитал от AstraZeneca и инвестиционной группы Morningside Ventures.

AstraZeneca производит аденовирусную векторную вакцину против COVID-19 и обращает особое внимание на потенциал технологии самоамплифицирующейся РНК, пишет Reuters. «Сотрудничество с VaxEquity добавляет многообещающую новую платформу к нашему портфолио для разработки лекарств», — заявил ведущий исследователь AstraZeneca Мене Пангалос.

Технология saRNA работает аналогично вакцинам с матричной РНК (мРНК), которые выпускают Pfizer и Moderna. Однако самоамплифицирующаяся РНК-вакцина не только передает клеткам инструкции для по производству белка коронавируса, но и создает множество копий РНК, которые содержат эти инструкции. Это означает, что дозы вакцины могут быть меньше и, соответственно, дешевле.

«Это немного похоже на производственный объект, вместо одной копии рецепта у вас есть несколько копий, которые вы можете передать на несколько производственных линий внутри клетки, чтобы производить больше белков, — рассказал Reuters Шатток. — Вот почему у нас есть возможность использовать более низкие дозы».

В рамках сделки AstraZeneca имеет возможность разрабатывать препараты для других терапевтических областей, таких как рак и редкие генетические заболевания. «Мы считаем, что самоамплифицирующаяся РНК после оптимизации позволит нам найти новые пути, где традиционный поиск лекарственных средств оказывается неэффективным» — сказал Пангалос.

Николай Соколов

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