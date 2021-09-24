Минфин раскритиковал новые правила Минпромторга о «втором лишнем» при закупках медизделий

Минфин раскритиковал новое правило Минпромторга, которое фактически запрещает закупать зарубежную радиоэлектронику, в том числе используемую в медицинских целях, на гостендерах при наличии заявки с отечественным оборудованием.

Несмотря на попытки Минпромторга смягчить подзаконными актами постановление Правительства №1432 от 28 августа 2021 года, которое устанавливает более жесткие правила импортозамещения, другие ведомства считают, что новый порядок, который называют «второй лишний», срывает им утвержденные закупочные процедуры, пишет «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с письмом Минфина в Минпромторг от 10 сентября, в котором критикуются поправки к постановлению №1432.

Документ резко ужесточает госзакупки: заказчик должен отклонить заявки с иностранной продукцией при наличии хотя бы одной заявки с оборудованием из России или стран Евразийского экономического союза (ЕЭС). Под новые требования попали, в том числе, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая техника, всего более 30 позиций. Уже 7 сентября Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения постановление с корректировками нормы «второй лишний», смягчающее условия закупки медицинской техники. Но правило в отношении остальной техники вступило в силу в день опубликования и у ведомств потенциально срываются закупочные процедуры, пишет Минфин.

Минфин просит «пересмотреть нормы вступления в силу отдельных положений проекта постановления» ради минимизации рисков срыва закупок, в том числе социально значимых товаров, а также «недопущения неисполнения плановых показателей» по госзакупкам.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что вступление в силу правила «второй лишний» в день опубликования вызвало серьезное недовольство как среди участников рынка, так и среди глав ведомств.

При этом исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский уверен, что на закупки госструктур, которые намерены использовать иностранные решения, правило «второй лишний» никак не повлияет: «Заказчики пойдут известным обходным путем, через обоснование невозможности закупок российской электроники. Выбор оборудования определяется не при закупках, а при проектировании, соответственно, и регулирование следовало бы направлять на этап проектирования систем».

Елена Сидорова

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